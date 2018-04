Eerste foto Opel Ampera

Door: BV

Opel heeft vandaag de eerste foto van de Ampera vrijgegeven. Eerder kregen we van het model slechts een schets achter de kiezen. De Ampera debuteert als studiemodel op het Salon van Genève, maar het merk maakt zich al op voor serieproductie.

Volgens de constructeur wordt de Ampera "Europa's eerste emissievrije, elektrisch aangedreven auto die geschikt is voor dagelijks gebruik". Het is een vijfdeurs die riant ruimte biedt aan vier inzittenden en bagage. De Ampera kan aan het stopcontact opgeladen worden en over beperkte afstand geheel elektrisch functioneren. Vraagt de bestuurder een grotere autonomie (tot 500km), dan wordt een benzinemotor ingeschakeld. Die levert geen aandrijfkracht, maar genereert stroom voor de lithium-ion batterijenset en de elektromotoren.

Deze Ampera, waarvan we u morgenavond meer foto's kunnen voorschotelen, komt niet uit het niets. De aandrijflijn is integraal overgenomen van de Chevrolet Volt, die in z'n productieversie al debuteerde op het Salon van Parijs, en ook in de koets is het verwantschap duidelijk.