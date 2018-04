Dit is de Renault Megane RS

Door: BV

De heren van Renault Sport hebben weer de hand geslagen aan de laatste Mégane-generatie. Die krijgt in de RS-uitvoering een tweeliter turbo benzinemotor onder de kap die het schopt tot 250pk en ook nog eens 340Nm trekkracht achter de hand houdt. Al dat vermogen moet z'n weg via de voorwielen naar het asfalt vinden en de bestuurder heeft middels een zesbak de overbrengingsverhouding in de hand.

De RS krijgt vanzelfsprekend agressiever smoelwerk (inclusief LED-dagverlichting), een aangepaste ophanging en een sportiever bekleed interieur met onder meer kuipzetels en de nodige RS-accenten. De prestaties heeft Renault nog niet wereldkundig gemaakt.