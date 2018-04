Mitsubishi i-MIEV Sport Air

Door: BV

Mitsubishi bouwt elektrische auto's en de constructeur is daarmee voorlopig één van de buitenbeentjes. De i-MIEV komt zelfs naar Europa, wellicht met een Peugeot- en Citroën-badge op de neus. De samenwerking tussen de Japanners en PSA, zoals voor de C-Crosser en 4007, bevalt immers uitstekend. Mitsu ziet nog behoorlijk wat mogelijkheden voor elektrische auto's. En dat hoeven lang niet allemaal saai karretjes te worden. Om dat duidelijk te maken, is deze i-MIEV Sport Air in het leven geroepen. Het is een kleine achterwielaangedreven vierzitter met sportieve ambities. De elektromotor levert misschien slechts 64pk en 180Nm, dankzij de lichtgewicht constructie met composietmaterialen, is het voldoende voor een top van 200km/u.

De aandrijflijn is die van de i-MIEV. Die laat al weinig te wensen over: de batterijen en elektromotoren zorgen voor een zeer laag zwaartepunt. En omdat ze weinig plaats in beslag nemen kan je op een lengte van 3,65m toch al vier inzittenden kwijt. De vormgeving van zowel het koetswerk als het interieur is geïnspireerd door de vliegtuigbouw. De ‘Air' in de naam staat er dan ook niet toevallig. Je kan het dakpaneel met geïntegreerde zonnecellen verwijderen voor een cabriogevoel.