Renaults nieuwe Scenic en Grand Scenic

Door: BV

Renault stelt in Genève de nieuwe Scenic en Grand Scenic voor. Net als de twee vorige generaties, is die gebaseerd op het platform van de Megane. De Scenic blijft leverbaar in drie smaken; een gewone Scenic met plaats voor vijf inzittenden, een Grand Scenic die 22cm langer is en over een rianter laadvolume beschikt of een Grand Scenic waarin je zeven personen kan schikken.

Voor zowel het uiterlijk als het interieur volgt de Scenic het pad dat door de Megane werd uitgestippeld. Renault geeft beide versies een verschillend karakter door de lichtunits achteraan verschillend in te vullen en her en der wat kleinere stijlelementen aan te passen. Het interieur is in dezelfde stijl getekend als de Megane, maar het product behoudt z'n boordplank met centraal gemonteerd digitaal instrumentarium en z'n hoog gepositioneerde versnellingspook. Staat een GPS op je verlanglijstje dan kan je voor het eerst ook opteren voor een semi-geïntegreerde installatie van TomTom. Die is netjes ingewerkt, maar kost minder dan een conventioneel inbouwsysteem. Renault wil de klanten lijmen met tal van praktische vondsten. Je beschikt binnenin over niet minder dan 92l bergruimte. Behalve een gekoeld handschoenvakje (airco hoort tot de standaarduitrusting) van 11l, reken je ook op een middenconsole van 9l, 4 vloerkoffers en zelfs vier schuiven onder de zetels.

De meeste motoren kennen we al uit de Megane. Wie de Scenic in benzine-livrei wil, kan opteren voor één van drie motoren. De instapper is een atmosferische 1.6 met 110pk. Erboven zit een 1.4 turbo met 130pk en de topper wordt een 140pk sterke 2-liter. Die is er vooral om automaat-rijders te paaien, want hij komt met een CVT-bak. Dieselrijders hebben zes opties: een 1.5dCi met 86pk is de goedkoopste, maar enkel leverbaar in de korte uitvoering. Erboven vinden we hetzelfde blok met 106, dan wel 110pk, een 1.9dCi met 130pk en twee maal een 2.0dCi: goed voor 150pk in combinatie met een automaat of voor 160pk als je zelf schakelt.