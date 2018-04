Tata Nano op weg naar Europa

Door: BV

Het Indische Tata heeft al grote ogen gegooid met de Nano. De kleine vierdeurs (de koffer is niet toegankelijk via een klep maar enkel via de rugleuning van de achterbank) komt in het thuisland immers op de markt voor hooguit € 1.700. Het is daarmee veruit de goedkoopste volwaardige auto ter wereld.

In z'n oorspronkelijke uitvoering heeft de Nano geen kansen op het Oude Continent. Het model voldoet niet eens aan de veiligheidseisen. Toch wil Tata het model aanbieden en daarom werd het model inmiddels grondig onder handen genomen. De Indische gigant ontwikkelde als ABS- en stabiliteitscontrole en voorziet ook plofkussens. De Europese variant wordt met een lengte van 3,29m ook haast 20cm langer dan het origineel, en hij is met een breedte van 1,58m ook wat breder. Dat is vanzelfsprekend leuk voor de inzittenden, maar de langere wielbasis, grotere spoorbreedte en velgen met meer conventionele afmetingen moeten de Nano vooral een voor de Europeaan verteerbaar weggedrag geven. De motor wordt een driecilinder die, gekoppeld aan een automatische vijfbak, de achterwielen aandrijft.

Tata heeft voor de Europese markt ook enkele belangrijke koetswerkelementen hertekend. De meest in het oog springende zijn nieuwe bumperschilden en lichtunits. Die omvatten zelfs al LED-daglichten. De aanpassingen maken de Europese Nano vanzelfsprekend een stuk duurder. Wellicht verdubbelen ze de prijs. Maar daarmee blijft de Nano veruit de goedkoopste nieuwe auto op het continent. De productie van de Europese Nano zou in de loop van volgend jaar van start moeten gaan.