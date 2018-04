Fiat 500 voor Barbie

Door: BV

Fiat heeft een nieuwe show car gebouwd ter gelegenheid van de verjaardag van Barbie, de meest beroemde pop ter wereld. De grote blikvanger is de speciale koetswerklak in een felroze tint. De zetelbekleding is uitgevoerd in ultrazacht Alcantara.. Het beeld wordt vervolledigd door speciaal voor dit model ontworpen vloermatten, lipgloss in het handschoenkastje en een verlicht make-upspiegeltje om deze onberispelijk aan te brengen. Kleine kristalletjes werden op verschillende plaatsen in het interieur, op de ruiten aan de buitenkant en op de antenne aangebracht. Bovendien vormen ze ook een elegant Barbie-silhouet op de middenstijlen. De roze 500 beschikt ook nog eens over een specifieke beschermhoes waarop men het sixties-symbool van de Fiat 500 terugvindt naast een handtekening van Barbie herself.