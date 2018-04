VW houdt zich kranig

Door: REDACTIE

Het Volkswagen Concern heeft de eerste 2 maanden van dit jaar afgesloten met een terugval met 15% van het aantal verkochte wagens, dit in tegenstelling tot de ruim 23% die als wereldwijd gemiddelde geïncasseerd worden. In Duitsland wordt het resultaat gunstig beïnvloed door de stimulerende overheidsmaatregel - de zogeheten 'Abwrackpremie' - die voorziet in 2500 euro korting bij aankoop van een milieuvriendelijke nieuwe wagen als vervanging van een vervuilend voertuig. Februari was voor het VW Concern in Duitsland zelfs de beste maand sinds de hereniging van de beide Duitslanden. Het aantal uitgeleverde wagens steeg met 11% t.o.v. het jaar voordien en het merk VW zelf noteerde zelfs een stijging met +20%.

Dat sluit niet uit dat het VW Concern ook in de USA, Japan en andere Europese landen flink moet inboeten. Waar in 2008 wereldwijd nog 55 miljoen nieuwe wagens werden gesleten, zal dat dit jaar minder dan 50 miljoen stuks zijn, aldus grote baas Martin Winterkorn. In 2007 vonden nog 59 miljoen nieuwe wagens een eigenaar.

Het afgesloten boekjaar 2008 was een goed jaar voor het merk VW, dat 3% meer operationeel resultaat boekte en 6,333 miljard euro totaliseerde. Audi steeg 2,5%, goed voor 2,772 miljard euro operationeel resultaat. Het Spaanse Seat schreef echter opnieuw rode cijfers: na 8 miljoen euro winst in 2007 boekte het 78 miljoen euro verlies in 2008. Seat krijgt dan ook een nieuw baas, James Muir, die zijn baan als verantwoordelijke voor Mazda Europa laat staan. 2008 was een recordjaar voor het VW Concern met 6,3 miljoen voertuigen (+1,3%) en 113,8 miljard omzet (+4,5%). De winst na belastingen bedroeg 4,7 miljard euro (+13,7%).