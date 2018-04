BMW 'X' in de prijzen

Door: REDACTIE

De lezers van het Duitse magazine 'Off Road' bekroonden de BMW X6 met de titel 'Crossover' van het jaar 2009 en plaatsten de X5 die dit jaar zijn tiende verjaardag viert op een derde plaats in de categorie 'Luxury SUV'. Het magazine dat al dertig jaar bestaat organiseert de '4X4 van het jaar'-verkiezing al sinds 1982. De beoordelingen worden door de constructeurs van vierwielaangedreven auto's zeer ernstig genomen. De kandidaten worden beoordeeld door een lezerspubliek dat zeer nauw betrokken is bij het off road rijden en door het redactieteam dat bekend staat voor een hoog competentieniveau en grote ervaring.

Tien jaar na de introductie van de BMW X5 zijn al meer dan 1,3 miljoen BMW X modellen verkocht, waarvan meer dan 243.000 in het jaar 2008. Deze populariteit heeft in 2008 bijgedragen tot de wereldwijde leiderspositie van BMW binnen het segment van de premiumvoertuigen met vierwielaandrijving. In totaal zijn 27% van de nieuw verkochte BMW's uitgerust met het xDrive systeem. Naast de bekroonde X6, de vertrouwde BMW X5 en de compacte BMW X3, verschijnt binnenkort ook nog de BMW X1 als nieuwkomer binnen het segment van de compacte premium voertuigen.