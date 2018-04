Opel Insignia Sports Tourer

Door: REDACTIE

Nadat de Opel Insignia werd uitgeroepen tot 'Auto van het jaar 2009' en de 4- en 5-deurs modellen uiteindelijk bij de dealers in de showroom verschenen, is het nu de beurt aan de Insignia Sports Tourer om commercieel uit de startblokken te schieten. Dat laatste is niet ironisch bedoeld, want in deze crisistijd blijkt de Insignia goed te scoren. Tot op heden werden er in Europa al zo'n 75.000 bestelbons getekend. Alleen al tijdens de eerste zeven werkdagen van maart bestelden Duitse klanten 18.000 Insignia's tegenover 7200 Vectra's in dezelfde periode verleden jaar. De Opel-fabriek in Rüsselsheim waar de Insignia van de band loopt zal zelfs twee bijkomende shifts draaien in maart en rekent vanaf mei zelfs met extra zaterdagshifts!

De Insignia Sports Tourer heeft een heel eigen persoonlijkheid en is niet zomaar een breakversie van de berline. Vooral de achtersteven is opmerkelijk door de 'omhullende' achterklep die ver in de flanken doorloopt en de grote, volledig geïntegreerde achterlichten. De Sports Tourer neemt de wielbasis van de 4- en 5-deurs over (2,74 meter) maar is achteraan 8 centimeter langer, wat hem 4,91 meter groot maakt. De bagageruimte kan maximaal 1.530 liter opslokken. Het commercieel debuut van de Insignia Sports Tourer gaat gepaard met de introductie van twee nieuwe motoren. Het betreft een 1.6 turbobenzinemotor, goed voor 180 pk en 230 Nm max. koppel. Daarnaast verschijnt de 2.0 BiTurbodiesel, 190 pk en 400 Nm sterk, die vooreerst uitsluitend leverbaar wordt in combinatie met adaptieve vierwielaandrijving (Adaptive 4x4). Nadien wordt deze krachtigste diesel ook leverbaar met voorwielaandrijving. De beide nieuwe krachtbronnen verschijnen eveneens op de prijslijst van de Insignia berline. Opel kondigt ook al een ecoFLEX-versie aan van de 2.0 CDTI dieselmotor. Die ontwikkelt 118 kW/160 pk en 350 Nm koppel. Zijn CO2-uitstoot bedraagt minder dan 140 g/km voor de berline. De instapprijs voor de Sports Tourer bedraagt 24.800 euro voor de 1.6 ECOTEC benzine en 26.000 euro voor de 2.0 CDTI (110 pk) dieselmotor. De break kost dus slechts 700 euro meer dan de 5-deurs berline.

Net al op de berline verschijnen enkele vernieuwende uitrustingen op de prijslijst van de Insignia Sports Tourer. We vermelden de 'FlexRide'-ophanging voor meer stabiliteit dankzij een elektronisch gestuurde schokdemping. De bestuurder kiest uit drie rijprogramma's: standaard, een comfortabele Tour-modus en een dynamische Sport-modus. Deze laatste stand wijzigt niet alleen de ophanging, maar accentueert een sportieve rijervaring door het beïnvloeden van de stuurbekrachtiging, de respons van het gaspedaal en zelfs de kleur van de instrumentenbordverlichting. Andere keuzeopties zijn het elektronische differentieel met beperkte slip, orthopedisten gecertificeerde ergonomische sportzetels, het innovatieve 'Opel Eye' - een camera die bepaalde verkeersborden herkent - en de aanbevelenswaardige 'AFL+'-koplampen. Dankzij AFL past de verlichting zich aan de verkeersomstandigheden aan via negen verschillende lichtprogramma's.