Opel Insignia is Auto van het Jaar

Door: BV

Er is eindelijk eens goed nieuws voor General Motors. De fonkelnieuwe Opel Insignia werd door een internationale jury van 23 autojournalisten verkozen tot Auto van het Jaar 2009. Opel ziet daarin de bevestiging dat het met z'n nieuwe grote en goed uitgeruste middenklasser in staat is echt te vernieuwen. Het is al sinds 1987 geleden dat Opel nog eens met de fel begeerde prijs mocht gaan lopen.

Het is een nek-aan-nek race geworden. Uiteindelijk scoorde de Insignia 321 punten. Dat is amper één puntje meer dan de nieuwe Ford Fiësta. Die laatste is trouwens gebaseerd op de Mazda 2, die vorig jaar eveneens op de tweede plaats strandde na de Fiat 500. De nieuwe VW Golf doet het helemaal niet slecht en sleept een derde stek in de wacht (223 punten). De Citroën C5 tikt af op vier met 198 punten, Alfa's MiTo haalt 148 punten, de Skoda Superb is goed voor 144 punten en de nieuwe Mégane rondt het lijstje af met 121 punten.