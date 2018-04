TomTom-toppers slimmer

Door: BV

TomTom introduceert vandaag twee nieuwe versies van z'n best verkopende producten. Het gaat om de TomTom One en TomTom XL (me teen breed 16:9 scherm). Beide modellen hebben een nieuwe zwarte afwerking en een uitgebreide Europese kaartendekking (niet op de instapmodellen - die zijn voorzien van Benelux-kaarten). De grote nieuwigheid is evenwel de introductie van de IQ Routes-technologie op deze verkoopstoppers. Dat is intelligente technologie die z'n route kan berekenen op basis van de reële reistijd en zelfs rekening houdt met het ogenblik waarop je navigeert. In 35% van de gevallen kent het navigatiesysteem een route die sneller is, maar voorheen niet werd voorgesteld. De twee toestellen geven voortaan ook aan op welke rijstrook voorgesorteerd moet worden. Vooral op complexe wegen levert dat extra gebruiksgemak op.

De TomTom One IQ Routes Benelux is er vanaf € 159. Een europese versie kost € 189 terwijl de prijs voor de vergelijkbare One XL respectievelijk € 229 en € 249 bedraagt.