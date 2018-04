Peugeot Bipper Tepee Outdoor

Door: BV

De Bipper is Peugeots kleinste bestelauto. Daarvan bestaat ook een versie voor personenwagenvervoer. Die heet Tepee. En de Bipper Tepee Outdoor is een stoer aangeklede variant van die laatste. Peugeot introduceert het model met stoere bumperschilden en plastic beschermprofielen op de flank in één benzineversie en met één dieselcentrale. Beiden hebben een inhoud van 1,4l. De benzine is goed voor 75pk, de diesel levert 70pk. Het sterke punt van de variant op zware brandstof is z'n verbruik van 4,5l/100km en z'n bescheiden CO2-uitstoot van 119gr/km.

De Bipper Tepee Outdoor biedt nog steeds plaats aan vijf personen en 356l bagage. Met enkel de bestuurder aan boord kan het beschikbare laadvolume zelfs oplopen tot 2.500l.