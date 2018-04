Belgische prijzen Porsche Panamera

Door: BV

Aan het begin van de zomer komt Porsche's langverwachte vierdeurs op de markt, maar natuurlijk hoef je zo lang niet te wachten om je handtekening onder een kooporder te zetten.

Het aanbod bestaat uit drie motorversies. De spits wordt afgebeten door de Panamera S. Die heeft een atmosferische V8, 4,8l groot en 400pk sterk, aan boord. Voor € 97.405 krijg je een achterwielaangedreven exemplaar met een handbediende zesbak. De Panamera 4S stuurt het vermogen van dezelfde krachtcentrale eerst door Porsche's PDK-gangwissel, een gerobotiseerde bak met zeven verhoudingen en dubbele koppeling, en dan via de vier wielen naar het asfalt. Dat kan vanaf € 105.209,50. De Turbo gebruikt drukvoeding om nog eens 100pk extra aan de achtpitter de onttrekken. Ook die beschikt over een PDK-bak. De voorlopige topper uit het gamma gaat over de toonbank voor € 138.666. Wie liever dieselt, krijgt die kans later. En ook een hybride-versie zit in de pijplijn.