Porsche 911 Turbo krijgt Doppelkupplung

Door: BV

Porsche gaat momenteel nog eens met de kam over de 997-generatie. De nieuwe modellen laten zich opmerken door een opgewaardeerd uiterlijk, motoren met directe brandstofinjectie en het afscheid van de (al lang verouderde) conventionele Tiptronic-automaat. De Carrera en Carrera S, nu respectievelijk 345 en 385pk sterke, kunnen voortaan voorzien worden van een Porsche Doppelkupplung-gangwissel. Dat is een gerobotiseerde versnellingsbak met zeven verhoudingen en een dubbele koppeling, naar het model van VW's DSG. Die bak schakelt bliksemsnel en kent geen trekkrachtverlies (dus ook geen tijdsverlies) tijdens schakelmomenten.

Op dit ogenblik kan de PDK-gangwissel maximaal 440Nm trekkracht verwerken. Maar er staat een versterkte variant op stapel die zal debuteren in de nog op te frissen 997 Turbo. Zonder details te geven speculeert Porsche ook daar over meer vermogen. Heden is de 3,6l boxermotor met turbo met variabele geometrie goed voor 480pk en 620Nm (680Nm in overboost) trekkracht. We mikken op 500pk en 700Nm voor de variant die begin volgend jaar wordt geïntroduceerd. En wellicht zijn ook dat de grenswaarden van de verbeterde PDK-gangwissel. Of die eveneens zeven verhoudingen telt, wil Porsche nog niet kwijt. De sprinttijd van de Turbo moet er alvast wel bij varen. Momenteel sprint de strafste 911 in 3,7 tellen naar 100km/u (Tiptronic met launch control).