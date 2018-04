Sportieve aankleding voor Chevrolet Aveo

Door: BV

Chevrolet heeft een speciale uitgave van de Aveo bedacht. De driedeurs is vanaf deze maand leverbaar als Sport Limited Edition. Niet dat je met de 1.2l grote zestienklepper onder de kap de aarde uit balans zal brengen... het gaat om de uitstraling. Het model is steeds in Carbon Flash Black gespoten, voorzien van een koetswerkkit, een achterspoiler, dubbel uitlaatsierstuk en 15-duims lichtmetalen velgen.

De binnenzijde is voorzien van accenten die zijn uitgevoerd in een chroom- of carbonafwerking. En airco is standaard. Chevrolet doet nog een extra inspanning. Aan de editie hangt immers een prijskaartje van € 12.349 en dat is geen cent meer dan de Aveo LS waarop deze editie is gebaseerd.