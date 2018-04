Nieuwe klassieker: AC Cobra MkVI

Door: BV

Er zijn tonnen replica's te koop, maar AC Cars -dat claimt de oudste Britse autobouwer te zijn- biedt de legendarische Cobra ook nog steeds aan. En op de Top Marques autoshow die later deze maand in Monaco doorgaat, staat de nieuwe (zesde) generatie van het icoon.

De Cobra heeft nog steeds een lichtgewicht aluminium koetswerk dat op een buizenchassis is gevezen. Onder de kap zit een 6,2l dikke V8 die we kennen uit de Chevrolet Corvette. In z'n standaard ‘GT'-uitvoering is dat blok goed voor 437pk, maar wie wil kan er het blok ook met een supercharger krijgen, als ‘GTS'. Dan braakt het blok liefst 647pk uit. Als de Cobra z'n vermogen op het asfalt krijgt, katapulteert de tweezitter zich naar 100km/u in 3,3 seconden. Dan beschik je best over een set goede remmen. In casu zijn die (voor- en achteraan resp. 332 en 298mm groot en voorzien van remklauwen met vier zuigers) afkomstig van Porsche. En de Duitse connectie eindigt daar niet eens, want het model wordt ook in Duitsland bij elkaar gevezen.

De laatste grote nieuwigheid voor deze nieuwe klassieker is de komst van een lichtgewicht hardop. Die moet inzittenden bij hoge snelheden meer comfort brengen, al is zulks natuurlijk relatief. In elk geval kan je makkelijker in en uitstappen dan bij de gesloten versies uit het verleden. De hardtop heeft immers dakpanelen die als vleugeldeuren openklappen.