BMW X5 als pantserwagen

Door: BV

BMW heeft van de X5 en beveiligde uitvoering klaar die specifiek gericht is op gebruik door regeringsleiders en diplomaten. Het model is niet alleen voorzien van een omvangrijk klank- en lichtspel om de baan voor de VIP's van verkeer vrij te vegen, de nieuwe X5-variant is vooral gericht op bescherming van de inzittenden.

Deze Security Plus heeft ruiten waar met geen koevoet door te komen is en het metaal is versterkt zodat het ook kogelinslagen kan weerstaan. Met een handvuurwapen kan je helemaal niets beginnen, maar zelfs een AK47 -volgens BMW het meest gebruikte automatische wapen ter wereled- raakt er niet door. En omdat de X5 een fabriekscreatie is, zijn de gepantserde versies nauwelijks van het origineel te onderscheiden. Alle extra toeters en bellen, zoals de intercom waarmee de bestuurder kan communiceren met omstaanders zonder deuren of ramen te openen, zijn ingewerkt in de ruimte voor de bekerhouders. Uiteraard geeft het bedrijf niet alle details vrij.

Al dat extra metaal is wel nefast voor het gewicht van de Beemer. Daarom kan je hem alleen krijgen met de 4,8l dikke V8. En echt beschamend presteert die met 355pk niet. Bij 180km/u komt de begrenzer tussen, maar de sprint naar 100 kan in 8,2 tellen.