Garmin navigatie beter met Touring Mobilis

Door: BV

De verkeersinformatieservice Touring Mobilis wordt voortaan aangeboden in combinatie met Garmin-navigatietoestellen. De dienst is standaard op de nüvi 865T topmodellen met stembediening, de nüvi 755T en 765T en optioneel op alle andere systemen, met inbegrip van de oudere toestellen. De optie kost € 59 inclusief ontvanger en € 39 voor toestellen die reeds over een ontvanger beschikken. Voor die prijs is de dienst gegarandeerd tot het toestel aan vervanging toe is.

De verkeersinformatie van Touring Mobilis wordt door de navigatiesoftware verwerkt om tot een betere route te kunnen komen. Dat resulteert in minder files, met alle positieve neveneffecten (stress, brandstofverbruik, tijdswinst) die erbij komen, aldus Garmin.