Jaguar compenseert CO2-uitstoot

Door: BV

In navolging van zustermerk Land-Rover start nu ook Jaguar met een compensatieprogramma voor de CO2 die tijdens de productie van z'n voertuigen in de twee Britse fabrieken vrijkomt. In samenwerking met CO2-compensatiespecialist ClimateCare zal het Britse merk investeren in projecten die zich toespitsen op drie gebieden: de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, de promotie van hernieuwbare technologie en een lager energieverbruik voor gemeenschappen en industrie. Zo investeert ClimateCare in projecten die zonne- en windenergie opwekken, in hydraulische projecten of nog in de vervanging van inefficiënte stoven. Jaguar stort per ton CO2-uitstoot een bedrag op de rekening van de organisatie.

Klanten kunnen, ook in België, geheel vrijwillig de CO2-uitstoot van hun nieuwe wagen compenseren op de website van ClimateCare. Land-Rover heeft in ons land reeds zo'n programma lopen en claimt dat 99% van het cliënteel er effectief voor kiest z'n CO2-voetafdruk te compenseren.