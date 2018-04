Bugatti in feeststemming

Door: BV

Bugatti bestaat 100 jaar en zo'n eeuwfeest laat je als autobouwer best niet ongemerkt aan je voorbij gaan. Daarom trok het Franse merk afgelopen weekend in feeststemming naar de Concours d'Elegance van Villa d'Este. Het zeulde 8 auto's mee - vier speciale Veyrons en vier klassiekers die er voor de rest van de geschiedenis mee gelinkt zijn.

De klassiekers zijn allen van het Type 35. Daarmee reigde Bugatti in de twintiger en dertiger jaren van vorige eeuw niet minder dan 2.000 autosportoverwinningen aan elkaar. Er is een Type 35 voor Frankrijk, Italië, Duitsland en Engeland, telkens gelakt in de typische racekleur van het land. Dat is Blauw voor de Fransen, Rood voor Italië, Wit voor Duitsland en het onvermijdelijke groen voor Engeland. De vier Veyrons krijgen een behandeling met chroomkleurige vleugels en een koets die grotendeels dezelfde tint draagt als één van de vier illustere voorvaders. En elk dragen ze de naam van een racelegende uit het tijdperk. De Franse heeft Jean-Pierre Wimille, de Italiaanse Achille Varzi, de Duitse Hermann Zu Leiningen en de Engelse luistert naar Malcoln Campbell.

De Fransen houden de feestneuzen op tot het eindfeest dat op 12 september plaatsvindt in Molsheim, maar het bedrijf z'n zetel heeft, maar deze 8 auto's komen nooit meer samen. Voor het al even gerenommeerde Concours d'Elegance van Pebble Beach heeft Bugatti wat anders in petto.