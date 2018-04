Eindelijk: Seat Ibiza met 1.6 TDI

Door: BV

De nog piepjonge Seat Ibiza krijgt een nieuwe dieselmotor tussen de voorwielen. De ‘oude' 90pk sterke 1.9 TDI met pompverstuivers wordt ingeruild voor een nieuwe zestienhonderd met even veel paardenkrachten. Dat blok is nieuw en profiteert van common-rail directe injectie. De 1.4 TDI driecilinder met 80pk en de 1.9 TDI met 105pk, beiden nog van het oude type, blijven nog even in het programma.

De 1.6 wordt gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak en profiteert steeds van een partikelfilter in de uitlaatlijn. Seat legt niet alleen de nadruk op het vermogen, maar heeft het vooral over het koppel van 230Nm dat tussen 1.500 en 2.500t/min permanent ter beschikking is. Met de nieuwe motor in de neus, neemt de Ibiza genoegen met een verbruik van 4,2l/100km over de gemengde cyclus en bedraagt de CO2-uitstoot elke kilometer 109gr.