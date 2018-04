Chrysler bankroet, wel deal met Fiat

Door: BV

Chrysler heeft de afgelopen maand hard gewerkt om z'n zaken op punt te krijgen. Het wist leveranciers en vakbonden voor de zaak te winnen, maar het bleek onmogelijk om alle schuldeisers op één lijn te krijgen. En omdat de cash-voorraad was uitgeput, restte de autoconstructeur geen enkele andere mogelijkheid dan vandaag het faillisement aan te vragen. De autobouwer wordt door de Amerikaanse rechtbank onder het zogen. ‘Chapter 11' geplaatst. Dat geeft het merk de kans om een doorstart te organiseren. Dat die er ook komt, is zo goed als zeker. Daarom heeft het er alle schijn van dat de overeenkomst met Fiat ook door gaat, zo klinkt het in het Witte Huis. President Obama benadrukte in een televisietoespraak dat de partnership met Fiat ‘sterke kansen' biedt. Fiat krijgt in het nieuwe Chrysler één vijfde van de aandelen en kan, wanneer het bedrijf alle Amerikaanse overheidssteun heeft terugbetaald, meerderheidsaandeelhouder worden. De Obama-administratie hoopt uit de as van het huidige Chrysler een nieuw bedrijf te kunnen oprichten binnen 30 tot 60 dagen. Tijdens die tijd ligt de productie stil. De dealers kunnen wel blijven functioneren, al worden ze nu niet meer gesteund door de financiële afdeling van Chrysler. Die rol wordt opgenomen door GMAC, de voormalige financiële tak van GM. Onder het faillisement vallen de merken Chrysler, Dodge en Jeep. Het Amerikaanse en Canadese productie-apparaat van de autobouwer stelt momenteel 59.000 mensen tewerk.