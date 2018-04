De snelste BMW M6 ter wereld is van G-Power

Door: BV

G-Power gebruikt de magie van drukvoeding al te graag om BMW's meest gewaagde automobielen om te toveren tot volstrekt geschifte creaties. Deze M6 Hurricane CS is de laatste creatie. Onder de kap zit de gekende 5.0l V10 die standaard goed is voor ietsje meer dan 500pk, maar hier door twee superchargers opgeklopt wordt tot 740pk. Uiteraard moet je updates aan de ophanging, de ceramische remmen, transmissie, aerodynamica en -zo je wil- een hevige koetswerktint toevoegen. Het resultaat is in elk geval de snelste BMW Coupé die je kan kopen.

De prestaties: (ga even zitten). 100km/u staat na 4,4 seconden op de teller. 200km/u duurt 9,6 tellen en 300km/u neemt slechts 26 seconden in beslag. En omdat je zo'n raket uiteraard niet van een begrenzer voorziet, gaat het ding door tot 368km/u. En je kan hem voor amper € 390.000 op je oprijlaan parkeren.