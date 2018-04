Eerste eco-prestatieband van Goodyear

Door: BV

Goodyear vervangt de in 2005 gelanceerde Excellence-zomerband in z'n gamma door deze nieuwe EfficiëntGrip. Dat is een eco-band die, zo klinkt het bij de bandenfabrikant, minder nadelen heeft dan z'n broertjes van andere grote merken. De band zorgt voor een lagere rolweerstand. Die is volgens door de Duitse TUV testinstantie zo'n 13% lager dan het gemiddelde in het A-segment. Dat levert haast 2% besparing in brandstofverbruik op, terwijl de remweg op kort en nat wegdek ook 2% beter scoort dan het gemiddelde. Banden met een lage rolweerstand scoren daarin traditioneel teleurstellend.

TUV SUD Automotive weet ook dat de Goodyear op een aangedreven as 8% meer kilometers kan afleggen. Op een niet aangedreven als scoort de nieuwe band zelfs bijna 50% boven het gemiddelde. Goodyear beweert dan ook de lage rolweerstand en het (bijhorende) milieuvriendelijke karakter te kunnen koppelen aan een lange levensduur. De rubbers moeten een levensduur van zo'n 40.000km hebben.

In tegenstelling tot de andere grote fabrikanten, maakt Goodyear niet uitsluitend gebruik van de rubbersamenstelling op het loopvlak van de band om de rolweerstand te reduceren. Het bedrijf opteerde voor een lichtgewicht bandenconstructie waarin -onder meer- intensiever gebruik wordt gemaakt van polyester. De evensduur is een opsteker, want de prestatiegerichte eco-rubbers zijn er (in een courante maat) pas vanaf € 109/stuk.