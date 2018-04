Dit is de nieuwe Citroën C3!

Door: BV

Citroën heeft zopas de eerste foto van de tweede generatie C3 vrijgegeven. De compacte telg debuteert in september op het Autosalon van Frankfurt. Vanzelfsprekend ondergaat het model een groeischeut. Belangrijk is evenwel dat het gros van de winst tussen beide assen wordt geboekt. De wielbasis gaat van 2,46 naar 2,54m, wat meer ruimte voor de inzittenden garandeert. Vooral achteraan zal het verschil merkbaar zijn. En omdat ook in de overbouw achteraan wat centimeters werden gestrooid, zal ook het koffervolume groeien, al is het nu nog te vroeg voor details.

De 1.1l basismotor komt te vervallen. De benzine-instapper krijgt minstens 73pk - kwestie van om te kunnen met het toegenomen gewicht van de C3. Die conventionele krachtbron wordt overigens na één jaar al afgelost door een driecilinder turbomotor met een inhoud van één liter. Die zal bestaan in vermogensversies met 70 en 100pk. De 1.6l dieselcentrales met 90 en 109pk staan eveneens op het programma. Die zullen leverbaar zijn met een start/stop-systeem van de tweede generatie (dat ook remenergie recupereert).

De dakloze C3 Pluriël krijgt geen opvolger meer wegens onvoldoende succesvol. Citroën zet in de op de DS3. Die zal gebruik maken van dezelfde architectuur, maar krijgt een eigen koets en interieuraankleding. De voorbode van deze premium-afgeleide werd in maart al voorgesteld (als Citroën DS inside Concept) op het Autosalon van Genève.