Chevy Camaro wordt Pontiac Trans-Am

Door: BV

s="internalLink" title="Officieel: Pontiac is dood" href="/nieuws/13455-officieel-pontiac-is-dood">Het lot van Pontiac is bezegeld. Nog een dik jaar en het merk is niet meer. En natuurlijk zijn er fans die dat spijtig vinden, maar geen nood. Het bedrijf American Specialty Cars, ofte ASC, heeft nu al een oplossing klaar. Het wil de Trans-Am nieuw leven inblazen. Dat is een legendarische (één van de weinige) muscle car van het merk. En ASC wil zich ervoor baseren op de Chevy Camaro, net als GM in betere tijden wellicht zelf zou gedaan hebben. Deze eerste tekeningen tonen hoe ASC zo'n Trans-Am revival ziet, maar details zijn er nog niet. Toch ligt voor de hand dat het bedrijf de Trans-Am anno 2010 zou baseren op de potigste versie van de Camaro. Zo'n ombouw wordt immers hoe dan ook een kostelijke aangelegenheid, en dan weegt de basisprijs niet zo veel door. We mikken derhalve op een 422pk sterke V8. Tenzij ASC onder de bult op de motorkap nog een compressor steekt. Dan wordt het misschien echt exotisch...