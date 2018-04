Officieel: de nieuwe Opel Astra

Door: BV

We hadden de eerste beelden van de productieversie van de Opel Astra (die zoals bekend in september wordt voorgesteld op het Autosalon van Frankfurt) al een maand geleden, maar nu pas heeft Opel de officiële details bekendgemaakt.

De Astra van de derde generatie wordt flink groter dan voorheen. In de lengte tikt de nieuweling af op 4,42m. Dat is een winst van 17 centimeter. En de Astra steekt er nagenoeg elke rechtstreekse concurrent mee naar de kroon.

Zoals we eerder aankondigden wordt de instapper een 1.4l met 100pk voor wat de benzines betreft en een 1.3 JTD met 95pk bij de dieselmotoren. In dat laatste gamma loopt het vermogen tot 160pk en is het een tweeliter common-rail dieselcentrale die daarvoor tekent. Alle dieselcentrales worden standaard gepaard aan een partikelfilter. Benzinerijders hebben nog keuze uit een 1.4 turbocentrale met 140pk en eveneens geblazen 1.6 die tekent voor 180 paarden.

Onderhuids vinden we een hoop snufjes die bij de recent geïntroduceerde Insignia geleend worden. We denken dan onder meer aan een instelbaar onderstel met gestuurde dempers, een camera die in staat is om verkeersborden met een snelheidsbeperking te lezen, een intelligente verlichting met een automatische grootlichtstand.

Het lijnenspel van de Astra moet sportieve elegantie uitstralen, aldus Opel. En het merk trekt de met de Insignia ingezette vormtaal door. Dat levert onder meer de aanwezigheid van sikkelvormige plooielijnen (buitenkant) en sierlijsten (aan de binnenkant) op.