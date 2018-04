Porsche Motorsport Collection 2009

Door: BV

Als de Porsche designafdeling zich niet bezighoud met de gordellijn van de 911 nog maar eens drie millimeter op te schuiven, houden de tekenaars zich al te graag bezig met andere producten. Er zijn koffie-apparaten, parfumflesjes, tafels... En natuurlijk zijn er ook de Porsche-collecties. En dit is de zomercollectie van de Motorsport-lijn. Daarmee waan je je zo een lid van het officiële Porsche-team. En de keuze is uitgebreid, voor zowel dames als heren. Een Fleece, bodywarmer, t-shirts, polo's, riem, broeken of een vest waarvan slechts een symbolische 911 stuks worden gemaakt. Wie één van de stukken in wit en subtiel grijs met rode accenten in huis wil halen, begint de zoektocht best bij z'n Porsche-dealer.