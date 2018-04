Prijzen nieuwe Lexus RX (upd: +video)

Door: BV

Lexus heeft de prijzen voor z'n nieuwe SUV bekendgemaakt. De instapper, de RX 350, kost € 54.350. In ruil daarvoor krijg je een aandrijflijn met een 3,5l grote zespitter in V-vorm die z'n vermogen via een fonkelnieuwe zestrapsautomaat naar de vier wielen overbrengt. Het vermogen bedraagt 204pk en de koppelkromme piekt op 346Nm. De RX sprint ermee naar 100 in 8 tellen en is tot een top van 200km/u in staat. Het verbruik over de gemengde cyclus bedraagt 10,6l, wat overeenkomst met 250 gram CO2 voor elke kilometer.

De RX 450h beschikt over dezelfde krachtbron, verrijkt met twee elektromoten (één per as). De installatie heeft een gecombineerd maximumvermogen van net geen 300pk. De topsnelheid is met 200km/u identiek aan die van de RX 350 en de sprint verloopt één tiende sneller. In ruil voor de basisprijs van € 61.180 krijg je wel een sterk verlaagd verbruik. De gemengde cyclus vraagt niet meer dan 6,3l/100km en de CO2-uitstoot blijft elke kilometer beperkt tot 148 gram.