Renault Clio dCi 85pk met 115gr CO2

Door: BV

Renault heeft z'n vernieuwde Clio met 85pk sterke 1.5dCi dieselcentrale in het kader van een zo laag mogelijke CO2-emissie nog eens herbekeken. Door enkele kleine wijzigingen door te voeren aan de motorsturing worden (vanaf juni) enkele grammetjes winst geboekt en tikt het model af op 115gr/km. Dat lijkt een detail, maar het geeft bij de aankoop recht op een overheidskorting van 3% terwijl inwoners van het Waalse Gewest daar nog eens een premie van € 800 bovenop krijgen. Bedrijven die de Clio 1.5 dCi 85 opnemen in hun wagenpark kunnen over 5% extra aftrekbaarheid beschikken. De driedeursversie van het model is er vanaf € 16.500.