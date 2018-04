De nieuwe Golf Variant

Door: BV

VW heeft de inmiddels vijfde Golf-generatie bijna een jaar geleden in de schijnwerpers gereden, maar de break was nog achter. Tot nu.

De vierde en vijfde Golf-generatie zijn sterk aan elkaar verwant. In het geval van de break is er achteraan zelfs nauwelijks verschil, maar het aangepaste smoelwerk valt natuurlijk wel op. En het interieur krijgt de make-over die ook de Golf V en de Golf Plus al ondergingen. Met een moderner instrumentarium (met witte en rode verlichting), een nieuwe middenconsole en opgewaardeerde materialen.

Het belangrijkste nieuws zit onder de kap. De Golf Variant wordt op de markt gekeild met een 1.6l TDI met 105pk die een -zeker voor bedrijven- fiscaal vriendelijke 119gram CO2/km uitstoot (of 4,5l /100km verbruikt). Wie wat meer kracht onder het rechterpedaal wil, maar nog steeds wil dieselen kan uitwijken naar de 2.0 TDI met 136pk. Benzinerijders moeten het in het begin stellen met een 1.4 TSI met 122pk. Later komt er nog variant die uit dezelfde cilinderinhoud 160pk puurt en atmosferische viercilinders die respectievelijk 80 en 100pk zullen opwekken.