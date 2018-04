Nu echt: BMW 5 Gran Turismo

Door: BV

De designers bij BMW breken al te graag hun hoofd over een nieuw nichesegment. Logisch, want de X6, X5, X3 en -bij verlenging- de reïncarnatie van de Mini (als eerste premium compact) hebben het bedrijf geen windeieren gelegd.

BMW had in Genève al het studie-exemplaar voor deze Gran Turismo in de kijker gereden en de halfhoge vier/vijfdeurs met coupé-accenten (het nieuwe concept is niet bepaald makkelijk omschrijfbaar) gaat nagenoeg ongewijzigd in productie. Dat is bij BMW inmiddels traditie. De première van dit model volgt in september op het Autosalon van Frankfurt.

De instapper bij de benzinemotoren is de 535i GT met een dubbel geblazen drieliter die goed is voor 306pk. Die spurt al naar 100km/u in 6,5 tellen. De 530d GT doet het met 235pk en haspelt de sprint af in 6,9 tellen. Erboven zit ook nog een 550i GT met een achtpitter die de minimaal twee ton zware Gran Turismo dankzij 408pk in 5,5 tellen naar 100km/u stuwt. De begrenzer tekent present dus de topsnelheid van al deze modellen is identiek; 250km/u.

De nieuweling die meteen als voorbode op de volgende generatie 5-Reeks kan gezien worden, combineert een aantal stijlkenmerken van de nieuwe 7-Reeks met een lengte van 5 meter, een breedte van 1,9m en een hoogte van 1,56m. Belangrijke kenmerken zijn een gedeelde kofferklep die de eigenaar de keuze laat om de achterruit al dan niet mee te openen (waardoor het model net als de Skoda Superb tegelijk een vier- en vijfdeurs is), een verschuifbare achterbank (weerom met keuze uit een bank voor drie- of individuele zetels voor twee personen) en frameloze zijruiten. De bagagecapaciteit varieert tussen 590 en 1700l, afhankelijk van de zetelconfiguratie.