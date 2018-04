Het kan verkeren: Porsche in de problemen

Door: BV

Jaren aan een stuk was Porsche hét wonderkind van de autosector. De luxeproducten van het merk (en dan hebben we het niet alleen over auto's, maar ook over merchandise, designopdrachten, opleidingen...) gingen als zoete broodjes van de hand. Het boerde zelfs zo goed dat het kleintje op koers was om gigant VW over te nemen, maar uit recente aankondigingen blijkt het nu zo'n vaart niet te lopen. Porsche en VW mikken nu op een fusie. De reden daarvoor is inmiddels aan het licht gekomen. De vraag naar Porsche's is door de heersende kredietcrisis gevoelig gedaald, door dalende beurskoersen is ook de investeringsportefeuille van de onderneming in waarde gedaald en bovendien heeft het bedrijf in een poging om VW op te kopen zo'n € 9 miljard schulden gemaakt. De toestand bij Porsche is zo slecht dat het bedrijf in maart zelfs drie dagen op de rand van het faillisement balanceerde. VW kwam toen met een lening van € 700 miljoen op de proppen, maar Porsche geeft aan nog € 2,5 miljard extra nodig te hebben om de storm het hoofd te bieden. Het kijkt daarvoor naar de Duitse overheid. Die heeft nog geen beslissing genomen.