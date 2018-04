Speciale TomTom voor vrouwen

Door: BV

TomTom brengt een speciale editie van de One met IQ Routes-technologie op de markt. Het navigatietoestelletje is uitgevoerd in een witte parelmoerlak en versierd met subtiele krullen die ook nog eens opgaan in het hertekende opstartscherm. De speciale uitgave komt met een bijpassende houder en een zijden tasje met trekkoord. De Nederlanse markleider in draagbare navigatie-oplossing mikt met het toestel specifiek op een vrouwelijk cliëntèle. Niet alleen omwille van z'n trendy uiterlijk, maar ook door aangepaste software. De lijst met nuttige plaatsen is immers uitgebreid met categorieën zoals "Places to be seen", "Shop ‘til you drop" en "everyday fashion". De prijs is vastgesteld op € 199. In ons land is de speciale uitgave enkel bij een select aantal winkels te koop waaronder Krëfel, Photo Hall en Vandenborre.