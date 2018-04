Kuipjes voor Fiat en Abarth

Door: BV

Abarth en Fiat hebben voor de ontwikkeling van een nieuw sportief kuipzeteltje beroep gedaan op een externe partner. En voor één keer is dat niet Recaro, maar het Italiaanse Sabelt. Dat leverde al kuipjes voor een speciale Ferrari-editie van de Fiat 500 en zal vanaf nu ook optioneel sportmeubilair leveren voor Abarth. De exclusieve voorzetels worden overigens ook leverbaar voor de ‘gewone' 500 en driedeurs Grande Punto. Sabelt heeft een spel van ronde, bolle lijnen gecreëerd en integreerde de hoofdsteunen. Het comfort moet vergelijkbaar zijn met dat van een normale zetel, terwijl deze exemplaren wel in staat zijn om het lichaam in de bocht te verankeren. Daarom moeten ze ook op het circuit bruikbaar zijn. En ze zetten 10kg minder op de weegschaal. Zwart leder wordt afgewisseld met een zwarte stof of Alcantara, telkens voorzien van contrasterend rood stiksel.