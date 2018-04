Kia Soulster maakt kans

Door: BV

Op het Autosalon van Detroit toonde Kia de Soul'ster. Een dakloos derivaat met pick-up kenmerken, gebaseerd op de ook al origineel ogende Soul. En volgens de laatste berichten zou het kleintje het wel eens tot serieproductie kunnen schoppen. Omdat de B-stijl bij de hele ombouw intact bleef, zijn er geen grote technische moeilijkheden te overwinnen voor een Soul-met-stoffen-dak. Bovendien waren de reacties op de salonvloer in Detroit positief. Volgens de Koreaanse automedia valt de beslissing binnenkort. Of de Soul'ster het dan ooit tot Europa schopt is weer een ander verhaal. Die horde wordt wellicht later genomen, maar de Amerikanen zouden de kleine vrijetijdsrakker al in de tweede helft van 2010 bij de dealer kunnen bewonderen.