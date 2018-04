Infiniti G37 Cabrio vanaf € 51.750

Door: BV

Infiniti, het (voor Europa) kakelverse luxemerk van autofabrikant Nissan, commercialiseert de dakloze editie van de G37 Coupé. De vierzitter beschikt over een driedelig wegklapbaar metalen dak. De geheel elektrische bediening neemt hooguit 25 tellen in beslag.

Onder de kap zit een 3,7l dikke zescilinder die 320pk overbrengt op de achterwielen. Dat atletische hart maakt de G37 Cabrio één van de snelste vierzitters uit z'n segment. De sprint naar 100km/u hoeft immers niet meer dan 6,2 tellen in beslag te nemen zonder begrenzer zou z'n top de 250km/u voorbij liggen.

De instapversie wordt leverbaar voor € 51.750, maar in dit segment betekent dat uiteraard niet dat je een van uitrusting gespeende auto op je boterham krijgt. 19-duims velgen, leder, bi-xenon koplampen, airco, sleutelloze toegang, elektrisch regelbare voorzetels en zelfherstellende koetswerklak zijn allen standaard. Enkel voor zaken als een navigatiesysteem of een automatische zevenbak (ter vervanging van het handgeroerde exemplaar met zes verhoudingen) moet je dieper in de buidel tasten.