Land-Rover Defender Fire & Ice (UPD)

Door: BV

Land-Rover heeft een speciale editie van de Defender bedacht. Ze heet Fire & Ice en springt vooral in het oog door het creatieve gebruik van de kleurtjes. De Fire-editie is grotendeels gelakt in een specifieke oranje tint, terwijl de Ice -u raadt het- overwegend wit is. In beide gevallen zijn het dak, de grille, motorkap en spatbordverbreders uitgevoerd in zwart.

De uitrusting is voor de gelegenheid gespekt met een opstaptrede, getinte ruiten, LED-achterlichten en lichtmetalen velgen. Aan de binnenzijde is het werkpaard uitgerust met een lederen stuurwiel, een leder/Alcantara stoelbekleding met contrasterende stiksels, verwarmde zetels en klimaatregeling. Wereldwijd zullen er 855 Defender Fire & Ice verkocht worden. Voor de Belgische en Luxemburgse markt zijn er 75 voertuigen beschikbaar. De Defender Fire & Ice 90 SW kost € 39.900, een 110 SW is de uwe voor € 43.500.