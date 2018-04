Speciale Mini van JWC

Door: BV

Er is nog maar eens een speciale Mini geboren. Ditmaal is die afkomstig van huis-tuner John Cooper Works, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Mini's motorsportcarrière én als herinnering van John Cooper's kampioenstitel in de F1 met de legendarische Jack Brabham achter het stuur.

Deze Mini Cooper John Cooper Works World Championship 50 (what's in a name?) is steeds uitgevoerd in het donkergroen, rust op zwart lichtmetaal, heeft witte strepen over de neus en is met een hoop carbon getooid. Onder meer de luchtinlaat op de neus, spiegelhuizen, de koffergreep en de diffuser zijn in dat materiaal uitgevoerd. Aan de binnenkant vinden we zwart leder en een hoop rode accenten. En bij alle 250 stuks een pook met zes cijfertjes op, want de (voor JWC) standaard 211pk sterke motor laat zich hier alleen met een handbediende bak combineren.