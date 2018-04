Peugeot ringt Audi in Le Mans

Door: BV

De jongste 10 edities van de legendarische Le Mans 24-uurs race, reed Audi zich liefst 9 maal naar het ereschavot. En die enkele keer (in 2003) dat dat het afgelopen decennium niet het geval was ging Bentley met de eer lopen - met technologie die grotendeels bij Audi werd geleend. De Duitsers waren dan ook relatief zeker dat hun dieselaangedreven prototype, de R15 TDI, ook ditmaal op hoogste schavot zou eindigen.

Afgelopen weekend was de Peugeot 908 HDi voor het eerst de Audi's te snel af. De Peugeot van Brabham, Gene en Wurz eindigde het dubbele etmaal op de eerste stek. De tweede plaats is voor Bourdais, Montagny en Sarrazin, eveneens in een Peugeot. Capello, McNish en Kristensen zetten Audi op het laagste ereschavot. Aston Martin, dat z'n ambities op een ereplaats niet onder stoelen of banken had gestoken, eindigt bij z'n terugkeer naar Le Mans op een verdienstelijke vierde stek. Het maakt van de Aston meteen ook de snelste benzine-aangedreven deelnemer.