Mercedes G55 by Hamann

Door: BV

Mercedes' G-Klasse blies onlangs 25 kaarsjes uit, maar z'n -naar automobielnormen- bijzonder gezegende leeftijd betekent niet dat hij het rustig aan begint te doen. En al zeker niet als je toch al verre van kinderachtige G55 AMG daarna ook nog even bij tuner Hamann binnensteekt.

Deze niet al te onopvallende creaties heeft op z'n minst prestaties die bij z'n onbescheiden uiterlijk passen. De standaard al 507pk sterke 5,4l compressormotor is door Hamann immers opgekitteld tot 600pk. En de koppelcurve rijkt ot 782 in plaats van 700Nm. Het model mag dan wel ruim 2,5 ton wegen, de centrale kan daar opvallend vlot meer overweg. De sprint wordt afgehaspeld in 5,1 tel en hoewel de G geen optimistische aërodynamische karakteristieken aangewreven kunnen worden, haalt de creatie een top van 262km/u. Hamann knabbelt 4 tienden van de fabriekstijd in de acceleratie naar 100km/u en Mercedes zelf begrensd de AMG op 210km/u.