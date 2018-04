Garmin nüvi zegt: neem de bus

Door: BV

De fabrikant van GPS-navigatiesystemen Garmin brengt twee verniewde modelreeksen op de markt. Het gaat om de nüvi 1200 met een 3,5" scherm en de nüvi 1300 met een display van 4,3". Beide modellen beschikken over een aantal nieuwe snufjes als het opstellen van een eco-vriendelijke route, het beoordelen van de rijstijl van de gebruiker of het doorgeven van de snelheidsbeperking. Beide toestelletjes houden in ons land ook rekening met verkeersinformatie (via Touring Mobilis).

En om eens wat anders te hebben dan de concurrenten, heeft Garmin de CityXplorer-functie bedacht. Die maakt je als voetganger wegwijs in een aantal Europese en Amerikaanse steden. Kaartjes kosten tussen de € 10 en 20 per stuk, maar ze zijn dan ook meteen behoorlijk slim. De nüvi zegt je waar je het openbaar vervoer kan gebruiken, op welke lijn je hoort te zitten en wanneer je er weer af moet. De twee nieuwe toestellen zelf zijn verkrijgbaar voor respectievelijk € 129 en € 199.