In detail: Skoda Yeti

Door: BV

Skoda heeft bovenop het platform van de Octavia Scout een stoer volumewonder gebouwd dat z'n naam deelt met dat van de (vriendelijke?) sneeuwman. En in tegenstelling tot de echte Yeti, wordt het gekenmerkt door relatief bescheiden afmetingen met een lengte van 4,22m en een breedte van net geen meter tachtig. Maar de compacte SUV is niettemin 1,69m hoog beschikt over een wielbasis van 2,58m, wat volgens het automerk garant staat voor een riante interieur. De kofferklep dekt minstens 416l bagagecapaciteit af. Die kan oplopen tot 1.760l als de achterbank verwijderd wordt. En de Yeti stelt zich meer dan behoorlijk robuust op. Het nuttige laadvermogen bedraagt 545kg en de meeste versies verdragen 1,8 ton aan de trekhaak terwijl het leeggewicht toch nooit meer dan 1,6 ton bedraagt.

Niet alleen de laadcapaciteit is flexibel indeelbaar. De passagiers kunnen over minstens even veel moduleerbaarheid beschikken. De achterbank bestaat uit drie delen die individueel in de lengte verplaatsbaar zijn. En wanneer de middelste zetel verwijderd is, zijn de buitenste plaatsen ook in de breedte verplaatsbaar (over 80mm) om meer ellenboogruimte te creëren. Ook het uitzicht moet in orde zijn - Skoda plaatst de achterbank immers 2cm hoger dan de voorzetels.

Het motorenpalet bestaat uit vijf viercilinders die allen voldoen aan de Euro V-norm. De instapper is een 1,2l TSI benzine (met turbo) die goed is voor 105pk en 175Nm trekkracht levert. Die is combineerbaar met een handbediende zesbak of een zeventraps DSG. De twee benzine-optie is een 160pk en 250Nm sterke 1.8 TSI. Die is steeds voorzien van vierwielaandrijving. Dieselen kan met drie versies van de 2.0 TDI, respectievelijk 110, 140 en 170pk sterk, met koppelcurves die tot 250, 320 en 350Nm rijken. Alleen de eerste heeft voorwielaandrijving en een vijfbak, de andere beschikken over zes verzetten en worden steeds op de vier wielen aangedreven. De diesels nemen genoegen met een shot van 6,1l brandstof per 100km.

De architectuur van het onderstel is gelijk aan dat van de Skoda Octavia Scout (en nog een tiental andere VW/Audi/Seat-producten), maar Skoda heeft wel heel wat details onder handen genomen. Met name het spoor is 30mm breder en de stabilisatorstang is voortaan liefst 23mm dik. Ingrepen die tot doel hebben de schommelneiging van het koetswerk in de bochten tot een minimum te beperken.