Pagani Zonda Cinque als roadster

Door: BV

Pagani is bijzonder gedreven in het verzinnen van nieuwe versies van de Zonda. De nieuwste is deze Cinque Roadster, gebaseerd op de eerder al voorgestelde Coupé die sterk gebaseerd is op de competitie-Zonda R die alleen op het circuit mag.

De Italianen weten dat de uit titanium en carbonvezel opgetrokken supersportwagen zo rigide is, dat het dak scalperen kan zonder extra versteviging te voorzien. Daarom Roadster weegt daardoor zowaar niet meer dan 1.210kg. Onder de kap zit een tot 678pk opgekittelde V12 biturbo die afkomstig is van Mercedes AMG. De prestaties van deze open variant zijn identiek aan die van z'n gesloten evenknie. De sprint naar 100km/u kan afgehaspeld worden in 3,4 tellen en de topsnelheid bedraagt 347km/u.

En de naam geeft het al aan; Pagani bouwt niet meer dan 5 stuks van de Cinque Roadster, voor € 1,2 miljoen elk.