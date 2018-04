Volvo XC60 met attitude

Door: BV

Wie graag een Zweed wil die af en toe z'n cool verliest, opteert bij Volvo best voor het R-Design optiepakket. Dan levert het bedrijf je een auto met een wat assertiever uiterlijk. Op de XC60 was dergelijke opsmuk nog niet verkrijgbaar, tot nu.

De XC60 R-Design beschikt over specifieke vijfspaaks lichtmetalen velgen met een diameter van 18 of zelfs 20 duim. Samen met een minder toegeeflijke ophanging en een herziene stuurbekrachtiging moet dat de bestuurder een meer dynamisch gevoel geven. De koets is met extra chroom getooid, onder meer aan de uitlaatspruitstukken en onderaan de zijskirts en voor- en achterbumper. Aan de binnenzijde omvat het R-Design-pakket (naast de obligate collectie logo's en insignia) ook sportzetels, aluminium pedalen en een met leder bekleed stuurwiel en versnellingspookknop. Volvo introduceert ook meteen een nieuwe rode tint die alleen met het pakket verenigbaar is; Passion Red.