Dit is de nieuwe Jaguar XJ!

Door: BV

Het was Jaguar haast gelukt de beelden van de nieuwe XJ helemaal tot de première achter de hand te houden, maar deze eerste plaatjes zijn dan toch op het web verzeild geraakt. De officiële voorstelling van de nieuwe grote Jaguar vindt deze avond plaats en kan je vanaf 21.30u zelfs live volgen op deze pagina (of achteraf de opname bekijken). De autogekke Amerikaanse TV-presentator Jay Leno praat de show aan elkaar.

De eerste specificaties mogen we van Jaguar nu al vrijgeven. De XJ wordt een flinke limousine. Het model wordt meteen leverbaar met twee wielbasissen. De eerste tikt af op dik 5,1m, de tweede is nog eens 15cm langer. Het verschil is helemaal voor rekening van de achterste passagiers. In de koffer past in beide gevallen 520l bagage. De koets en het onderstel zijn net als bij de vorige, veel klassieker gelijnde XJ, nagenoeg geheel uit aluminium vervaardigd. Daardoor weegt de kat zo'n 150kg minder dan een vergelijkbare concurrent. Geen enkele versie tikt af op meer dan 2 ton.

Onder de kap komen drie motoren. Dieselrijders opteren voor de 2.993cc zescilinder - goed voor 275pk en 600Nm, een top van 250km/u, een sprinttijd van 6,4 tellen en een verbruiksgemiddelde van 7 liter. Wie liever benzine tankt, krijgt een V8 met een 5 liter slagvolume, al dan niet voorzien van een compressor. In z'n atmosferische versie levert die 385pk en 515Nm, geblazen wordt dat 510pk en 625Nm. De eerste haalt 100km/u in 5,7 seconden, de tweede houdt op 5 tellen al een tiende overschot. De begrenzer grijpt steeds in bij 250km/u. De benzines zijn vanzelfsprekend minder zuinig dan de diesel, met 11,4 en 12,1l resp.