Kia Cee'd nu al onder het mes

Door: BV

Kia bracht de Cee'd niet eens twee jaar geleden op de markt. En een flop kun je het model ook niet noemen, maar toch heeft het bedrijf besloten nu al een facelift door te voeren. Daarmee moet de Cee'd binnen het gamma wat meer in de pas lopen. En de lijntjes werden een tikkeltje scherper. We zien herwerkte lichtblokken met een donkere behuizing, een nieuwe grille en een andere voorbumper. Achteraan wordt het bumperschild wellicht ook verfrist, samen met nieuwe wielen en enkele moderne lakkleuren. Die vinden we immers bij nagenoeg elke facelift. Details over technische wijzigingen zijn er nog niet, al zijn die wellicht even summier.