Mercedes supersportwagen SLS ook elektrisch

Door: BV

De SLR McLaren is stevig aan het uitbollen, maar wie een supersportwagen van het merk met de Ster wil, zal niet lang op z'n honger blijven zitten. In september debuteert de SLS, die door Mercedes naar voor wordt geschoven als de spirituele opvolger van de 'Gullwing' SL, op het Salon van Frankfurt. En Mercedes begint nu ook met de eerste details te komen. Daar zitten verrassingen bij. De SLS zal uiteraard te koop zijn met een dikke benzineslurper onder de motorkap, maar het merk zal ook een geheel elektrische versie aanbieden. In het eerste geval wordt dat een bijna 600pk sterke V8, in het tweede geval gaat het om lithium-ion batterijen die per motor één wiel aandrijven.

Mercedes opteert niet voor wielnaafmotoren. Het bedrijf kan zich niet verzoenen met invloed die het hoge onafgeveerde gewicht van zo'n oplossing heeft op de ophanging. In plaats daarvan wordt de elektromotor net buiten de ophanging ingewerkt. De batterijen worden over de voor- en achteras gespreid voor een optimale gewichtsverdeling. De gevleugelde elektrowagen zal overigens een lager zwaartepunt hebben dan z'n conventioneel aangedreven evenknie. De autonomie, dat geeft het merk ook meteen toe, wordt eerder beperkt. De prestaties zullen daarentegen vergelijkbaar zijn met die van de benzinevariant. Reken op een sprinttijd van niet eens vier tellen. Door per wiel een elektromotor te voorzien kan de elektronica de auto bijzonder fijn sturen. De aandrijf- en remkracht kan immers per wiel bepaald worden. Dat moet voor een ongeëvenaard weggedrag zorgen.