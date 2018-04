Skoda Yeti kost € 17.990

Door: BV

Eerder had Skoda al alle details van de nieuwe Yeti vrijgegeven. Nu komen daar ook de Belgische prijzen van de compacte SUV op het VW Golf-platform bij. Het model is 4,22m lang, 1,79m breed en 1,69m hoog. Aan boord is plaats voor vijf inzittenden en 416l bagage. Dat laatste kan zelfs oplopen tot 1.760l als de achterbank verwijderd wordt. Bovendien verdraagt de Yeti een vracht van 545kg en aan de trekhaak verdragen de meeste versies een sleepgewicht van 1,8 ton.

Dat laatste geldt overigens niet voor de instapmotor. Dat is een kleine -1,2l grote- benzinecentrale die dankzij een turbo toch een puike 105pk opwekt. In basislivrei is die Yeti verkrijgbaar vanaf € 17.990. De 1.8 TSI met 160pk kost meteen € 22.990, maar is wel immer voorzien van permanente vierwielaandrijving. Dieselen kan vanaf € 21.490 met een voorwielaangedreven 110pk sterke tweeliter. Wil je die laatste met zes in plaats van vijf versnellingen en 4x4 dan kost het je € 23.890. Een variant met 140pk is er vanaf € 27.290 en een versie met 170pk kost minstens € 27.990.