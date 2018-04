VW start tweede model in Mexico

Door: REDACTIE

In de Mexicaanse fabriek van Puebla, 120 km ten oosten van Mexico-stad, waar VW de 'New Beetle' bouwt, zal binnenkort een tweede model van de band rollen. Het gaat om een compacte berline die wereldwijd zal verkocht worden, maar waarvan nog geen naam werd bekend gemaakt. In eerste instantie wordt vooral de Amerikaanse markt geviseerd. Het model wordt bestempeld als 'aangepast aan de actuele crisis in de autoverkoop'. Volkswagen zal het eerstkomende jaar meer als een miljard Dollar investeren in de fabriek. Zo is uitbreiding en modernisering van de site voorzien. In totaal zouden ook 2000 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd worden, wat de totale tewerkstelling in de VW-vestiging van Puebla op 15.000 brengt. De productiecapaciteit van de Mexicaanse VW-fabriek zal toenemen tot 550.000 eenheden per jaar. Momenteel verlaten er dagelijks 1800 nieuwe VW's de fabriek. Het gaat om de modellen New Beetle en de Bora/Jetta. De productie zal binnenkort opgevoerd worden tot 2100 stuks per dag. Tijdens de eerste vijf maanden van 2009 daalde de productie in Mexico met 36% als gevolg van de wereldwijde malaise.